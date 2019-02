KIIRKÜSITLUS „EESTI LAULU“ FINALISTIGA | Sandra Nurmsalu: jälestan hulle, kes liikluses teiste elu ohtu seavad! 

Rõõmustab meie loodus. Et on alles paiku, kuhu minnes inimene tunneb end mitte peremehena, vaid pisikese osana kõiksusest, kes ta ju ongi. Et meil on paiku, mida imetleda ja kus vaikselt olla, ennast laadida, olla vaatleja. Tunda kõige otsesemalt omal nahal aukartust elu ees, looja puudutust. See laeb ja aitab prioriteetidel paika loksuda. Ja loomulikult on Eestimaal juurte tunnetus. Et see kohake maailmas on kodu, siin on mu pere ja lähedased.