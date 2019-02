KIIRKÜSITLUS „EESTI LAULU“ FINALISTIGA | Stefan: kulutan riiete peale – meeldib kõik, mis maksab palju ning on silmatorkav 

Pigem isaga. Ta on mulle eeskujuks. Ja ta on naljakas.

Madis. Ta on pikka kasvu, suur, lai, väga tark ja motiveeriv inimene. Ma väga armastan teda, ta on üks parimaid inimesi maailmas. Me oleme mõlemad Viljandist ja käisime koos muusikakoolis. Rohkem hakkasime suhtlema gümnaasiumi ajal, tegime koos bändi, igasugust pulli. Isegi politseimajast saime koos välja. Kui me Leedus klassireisil olime, tekkis kohalike tüüpidega kaklus. Tema käis kaks korda politseis, mina ühe korra.