KIIRKÜSITLUS „EESTI LAULU“ FINALISTIGA | Tanja ja Birgit: Eestis on ilus loodus ja hea emapalk 

Tanja: Mul on kaks parimat sõpra. Parim sõbranna Margit on ühtlasi ka minu ihujuuksur ja tema on süüdi ka minu punases peas ja tukas. Teine parim sõber on Villiko Kruuse, kellega meil on selline klapp, mida minu meelest juhtub elus üliharva. Me räägime kogu aeg kõigest. Kord tahtsime kinno minna ja istusime enne kino kohvikus. Teemad olid nii põnevad, et mõtlesime kogu aeg, et jõuame järgmisele seansile. Istusime seal kuus tundi, kuni kino kinni pandi. Tihti on ka nii, et saame kokku, räägime juttu, läheme laiali ning kodus helistame ja räägime veel tund-poolteist otsa. Margit on ka minu jaoks väga tähtis, aga sellist latramist nagu Villikoga ei ole. Margitiga saime tuttavaks, kui Nightlight Duo osales „Eurolaulu“ võistlusel ja tema tegi meile soenguid.