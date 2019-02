KIIRKÜSITLUS „EESTI LAULU“ FINALISTIGA | Emily J & xtra basic: poolfinaalis valasime ikka paar pisarat 

Igor: Mul on kaks parimat sõpra, Klaus ja Kristjan. Klaus on rohkem emotsionaalne inimene ning on ka väga hea muusik. Temaga teeme koos palju muusikat ja suudame sügavatel teemadel rääkida. Oleme tuttavad umbes kolm aastat. Kristjan on olnud mu sõber väga pikka aega. Ta on väga intelligentne inimene, keda ma kuulan ja kes ka mind kuulab. Kohtusime esimeses klassis ja taaskohtusime gümnaasiumis.

Emily: Minu parim sõber on minu kutt. Parima sõbraga elada on täiesti priima, mul ei ole ühtegi pretensiooni. Oleme varsti koos olnud aasta ja see on tõesti parim aasta mu elus.

Andrei: Minu lähedased sõbrad on Igor, Artjom ja Tarmo ja muidugi minu tüdruk. Need on inimesed, kellega ma kogu aeg suhtlen ja kõigist asjadest räägin. Ma ei kujuta ette, kuidas suudaksin ilma nendeta toime tulla.

Mis sulle Eestimaa elu juures kõige rohkem meeldib või sind enim rõõmustab? Miks?

Igor: Käisin hiljuti Itaalias. Niipea ma sinna tagasi ei lähe, sest minu jaoks oli seal liiga suur kaos. Inimesed on nii meeleolukad, autojuhid sõidavad nagu hullud. Kui tagasi jõudsin, tabas mind mõte, et Eestimaa on nii mõnus ja rahulik. Mulle meeldib, et see on mu kodu – tean, kus kõik vajalikud kohad on, keegi ei ärrita ega tülita mind, saan siin rahulikult olla.

Emily: Siin on väga hea elada. Vahel mõtlen küll, et oleksin tahtnud sündida USAs või Austraalias, aga see on ainult pealmine osa, mida meie nende elust näeme. Kui olen nende elukeskkonda uurinud, siis võrdlen ja mõtlen, et Eestis on ikka hea, alustades tasuta haridusest ja lõpetades tervishoiuga. Siin on väga kodune ja hea elada, isegi kui me seda vahel ei näe.

Andrei: Alati, kui lähen välismaale, tahan juba tagasi Eestisse. Kui oled Eestis, jääb hing siia, ja kui lähedki ära, saad küll natuke turist olla, aga kui tuled koju ja teed koduukse lahti, on hea tunne. Mulle meeldib, et Eesti rahvas on nii ühtehoidev. Muidugi võiksid nad olla energilisemad, kuna ise olen vene juurtega. Vahel võiks natuke rohkem temperamenti olla, mina olen sellise asjaga harjunud.