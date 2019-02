KIIRKÜSITLUS „EESTI LAULU“ FINALISTIGA | Inger: olen muusikuna siia jõudnud tänu emale 

Olen väga emotsionaalne inimene. Viimati nutsin siis, kui sain kaamerate ees teada, et olen poolfinaali saanud. Kaamerate ees ma küll ei nutnud, aga pidin pärast kooli minema ja seda saladuses hoidma. Sellel teekonnal nutsin päris korralikult.

Emaga, sest ta on mind lapsest saadik hoidnud, ning tänu temale olen muusikuna siia jõudnud (Ingeri ema on dirigent Janne Fridolin – toim). Ta oli ka poolfinaalis kohal ja hoidis mulle pöialt. Ta kallistas mind ja nägin, et tal olid ikka pisarad silmas. Mul on väga hea meel, et ema on mu üle uhke.

Kes on su parim sõber ja mis teid seob? Kui kaua tuttavad olete?

Mul on palju häid sõpru. Kui rääkida ühest inimesest, siis tal on soe süda, ta on väga siiras ja hoiab mind kõvasti. Ta on inimene, kellele saan kõigest rääkida ja temaga koos pisaraid valada. Oleme teineteist tundnud viis kuud.

Mis sulle Eestimaa elu juures kõige rohkem meeldib? Miks?

Loodus. Olen Eestimaa loodusest ka laule kirjutanud, üks nendest on näiteks „Storm“. Mulle meeldib, et meie loodus on hästi muutuv, seda on huvitav näha ja kogeda. Mulle meeldib ka ühtekuuluvustunne – kuidas laulupeo ajal terve Eestimaa rahvas ühes hingab. See on ühe riigi puhul väga oluline.