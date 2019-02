KIIRKÜSITLUS „EESTI LAULU“ FINALISTIGA | Inga: minu kodus on alati puhtus ja kord 

Ma valasin pisaraid enne „Eesti laulu“ poolfinaali grimmitoolis. Mul on väga hellad silmad ja iga kord, kui mulle silmameiki tehakse, on kord ja kohus, et tulevad pisarad.

Kellega oled oma perekonnas/suguvõsas kõige lähedasem? Miks just temaga?

Emaga. Tema on minu jaoks number üks – ta on mu mentor, eeskuju, minu parim sõbranna ja üldse lahe tegelane. Aga tahan välja tuua ka oma elukaaslase, kes on kõige suurem abiline üldse.

Kes on su parim sõber ja mis teid seob?

Minu parimad sõbrad on samuti ema ja elukaaslane. Nad on inimesed, kes lihtsalt tunnevad mind siin maamunal kõige paremini. Ma ei pea ennast selgitama ega põhjendama. Suhtlus toimub ka sõnadeta.

Mis sulle Eestimaa elu juures kõige rohkem meeldib? Miks?

Mulle meeldib see, et kõik tunnevad kõiki. Sa elad nagu ühes suures perekonnas – tuleb välja, et üks tunneb üht, teine teist ja kolmas neljandat. Tegelikult elame väga turvalises riigis, kus on hea luua perekonda. Väga mõnus väike kodumaa.