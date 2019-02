KIIRKÜSITLUS „EESTI LAULU“ FINALISTIGA | Uku Suviste: viimati oli mul viha sees laval olles 

Kaheksa aasta tagune ebaõnn tabas Ukut ja loo teisi autoreid täiesti ootamatult. „Mina kuulsin sellest eile hommikul, kui Rein Rannap helistas ja küsis, kas minuga on sel teemal ühendust võetud. Minule oli see üllatus ja Reinule ka väga suur šokk. Me ise ei olnud seda kuulnud, sellest ei teadnud eriti midagi ka loo sõnade autor Indrek Hirv,“ rääkis Uku toona vahetult pärast disklahviuudist. Eemaldatud pala asemele uut ei tulnud, kuna saadetesse loosimised olid juba toimunud, samuti olid tehtud proovid ja salvestused.

Hiljuti osales Uku Venemaa staarisaates „Golos“ ning pärast seda on teda muusikalises mõttes toetama asunud sellised superstaarid nagu Filipp Kirkorov ja Ani Lorak. Nad kuulasid ka Uku „Eesti laulu“ võistluslaulu ning saatsid muusikalise poole osas väikseid soovitusi. „Eks näis, kas pärast tänast esitust ütlevad nad, et kuule, palju õnne, et edasi said, aga teeme nüüd õige asja... või ütlevad, et tubli, pane edasi, elame sulle kaasa. Ei tea. Aga loo suhtes olid nad positiivsed,“ rääkis Uku pärast finaalipääsemist.