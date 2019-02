KIIRKÜSITLUS „EESTI LAULU“ FINALISTIGA | Victor Crone: Tallinn on mulle juba nagu kodu. Tunnen, et olen siin oodatud 

Ka Karl-Erik Taukari viimane singel „Need read“ on sündinud Victori osalusel. „Oleme kirjutanud palju laule enne tänavust „Eesti laulu“ võistluslugu „Storm“. Stig küsis mu käest nii muuseas, kas tahaksin osaleda sellel konkursil. Ma ei teadnud enne, et välismaalased võivad osa võtta, aga olin muidugi nõus. Et miks mitte proovida,“ rääkis Victor mõni aeg tagasi.

„Loo sõnum on see, et mis iganes sinu elus parajasti toimub, sa tuled alati sellest välja – olgu see siis raske suhe, armastus, depressioon. See on kuidagi ilmselge, aga kui oled oma elus sellises punktis, siis on hea, kui keegi sulle seda meelde tuletab,“ on Victor oma laulu sisu kirjeldanud.