KIIRKÜSITLUS „EESTI LAULU“ FINALISTIGA | Sissi: meist on õega saanud väga lähedased inimesed 

Tegelikult ei plaaninud Sissi „Eesti laulul“ osaleda, kuid loo teine autor Karl-Ander Reismann saatis talle lihtsalt nii hea loo. „Mõtlesin, et toibun superstaaritrallist ja võtan enda jaoks aega. Kuid siis ta saatis nii ägeda loo. Istusime isaga autos, kui seda kuulsime ja hakkasin juba autos tantsima ning oma viisi ja sõnu peale laulma. See lihtsalt läks väga loomulikku teed.“

„Kaarel Orumägi oli samuti superstaarisaates ja rääkis juba saate ajal, et tema unistus oleks olla taustalaulja. Tal on nii äge kõrge hääl ja mul oligi vaja kõrget tuge, seega kutsusin tema. Siis otsisime viimast meeshäält, kes oleks madal ja tummine. Kuidagi jõudsime Kaido Põldmani, kes on ka mu isal (Dave Bentonil – toim) Eurovisionil taustalaulja olnud.“

Sissi avab „Eesti laulu“ finaali. Õhtulehe edetabelis platseerub Sissi kaheksandale kohale.

MUUSIKAVÄLINE KIIRKÜSITLUS SISSILE

Millal ja mille pärast sa viimati vihastasid või närvi läksid?

Vihastasin viimati poolfinaali ajal Tartus, kui hakkasime emaga sisehoovist rahulikule ja kitsale kahesuunalisele teele sõitma. Seal ei tohiks mitte ühelgi põhjusel kunagi kihutada, sest see on elurajoon, kus inimesed igalt poolt ka üle tee kõnnivad. Vaatasime paremale ja vasakule ning tundus, et kedagi ei tule, nii et ema hakkas aeglaselt paremale pöörates teele sõitma. Järsku tuli vasakult meeletu kiirusega üks auto ning ema pidurdas kiiresti. Minu peast käis lihtsalt läbi mõte, et mis siis, kui oleksime varem välja sõitnud. See oleks väga kole avarii olnud.