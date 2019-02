Heidy Purga: „Eesti laulu" tegemine oli mulle missiooni küsimus 

Põhjus, et „Eurolaulust“ üle kümne aasta tagasi justkui üleöö „Eesti laul“ sai, tuli telemajast. Pärast seda, kui Kreisiraadio „Leto Svet“ 2008. aastal Eurovisioni lauluvõistlusel Serbias pidulikult hävis. Heidy oli toona Raadio 2 peatoimetaja ning jõudnud kasvatada oma kanali Aastahiti sündmuse publikumenukiks. ERRi juhtkond pöördus Heidy poole küsimusega: „Meil on „Eurolaul“, kuid meil on tunne, et seda võiks muuta – kas sul on mõtteid?“ Küsitud-mõeldud. „Mulle anti aega, panin need mõtted paberile, käisin neid esitamas ja need mõtted sobisid,“ kirjeldab Heidy. „Ega tollel hetkel juhatus andnud mulle piiranguid ette ega selgitanud ka põhjust, miks on vaja „Eurolaulu“ muuta. Samas ütlesid nad piisavalt – saade peab edasi liikuma ja sellele on vaja värskendust.“