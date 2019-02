KIIRKÜSITLUS „EESTI LAULU“ FINALISTIGA | Kadiah: pisarad tulevad mul üsna kergelt, ühtegi koerafilmi ei taha näha 

Muusikaga tegi Kadiah algust juba lapsepõlves. Pärast keskkooli kaalus ta, kas minna õppima muusikat või meediat. „Mõtlesin, et meediaharidus kindlustaks mulle töö ja muusika juurde saan alati tagasi pöörduda. Kui muusikaga aga läbi ei löö, on raskem uut ametit õppida. Läksingi Balti filmi- ja meediakooli meediat õppima – tubli. Ülikooli kõrvalt läksin kohe tööle – tubli. Lõpetasin magistri ja sain unelmate töö – väga tubli tüdruk. Igatsus muusika järele ei läinud aga kuidagi üle. Kord istusin vanaemaga köögilaua taga ja valasin pisaraid, et ma tahan nii väga klaverit mängida ja laulda, aga nii-öelda viielise õpilase elustiil on röövinud kogu mu energia ja aja. Ma ei osanud isegi kuskilt alustada,“ on Kadi rääkinud.

Kadiah oli Õhtulehe edetabelis teise poolfinaali lemmik, finaaliedetabelis on ta aga hõbemedalil. Finaalis astub ta võistlustulle kuuendana. Muide, sama esinemisnumber oli tal ka poolfinaalis. „Poolfinaalis tõi number kuus mulle edu, loodan, et finaalis ka. See on täpselt keskel – ei ole liiga vara ega liiga hilja. Kõik on täpselt nii, nagu peab. Mul pole kunagi numbritega mingit sidet olnud. Isegi õnnenumbrit pole, kuigi kogu aeg küsitakse, mis mu õnnenumber on. Aga praegu tunnen, et see number kuus ei ole juhus.“