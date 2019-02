KIIRKÜSITLUS „EESTI LAULU“ FINALISTIGA | Synne Valtri: tahaksin olla laulev helikopteripiloot 

Sünne on varem kaks korda „Eesti laulule“ pürginud, kuid pole eelvalikusse mahtunud. Sel aastal on ta võistlustules omakirjutatud ingliskeelse looga „I'll Do It My Way“. Samuti on ta pisut oma nime muutnud – Sünnest on saanud Synne. „Laul on ingliskeelne ainult sel põhjusel, et ka inimesed väljaspool Eestit saaksid aru, millest ma laulan. Nimi on selline seepärast, et ka neil, kes ei ela Eestis, oleks lihtsam seda trükkida,“ on ta põhjendanud.