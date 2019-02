Rokkar näitas 14aastasele oma riista ning lubas naistele seksi eest karjäärivõimalusi 

Phoebe Bridgersi nimeline lauljatar rääkis, et oli 20aastane, kui Adams teda üheskoos muusikat salvestama kutsus. Sellest sai alguse tormiline armusuhe. Romanss polnud kestnud nädalatki, kui rokkar oli juba abiellumisest rääkinud ning pakkunud välja, et Phoebe võiks tema peatsel Euroopa turneel soojendusesinejana üles astuda. Phoebe emale kiidelnud Adams, et pakub tema tütrele harukordset võimalust, mida tuleb elus ette vaid korra.

Kuid lauljatari sõnul muutus Adams peagi obsessiivseks ja võimukaks: pommitas Phoebe't tekstisõnumitega, nõudes, et too ütleks, kus ta viibib. Neiu pidi iga kell olema valmis Adamsiga telefoniseksi harrastama. Kui ta kohe telefoni ei võtnud, ähvardas mees enesetapuga. Kui Bridgers Adamsi maha jättis, polnud ühisest turneest ja üheskoos salvestatud muusika avaldamisest enam juttugi. Samasugust käitumist kirjeldas ajalehe artiklis veel mitu naismuusikut.

Süüdistajate seas on ka Adamsi endine abikaasa Mandy Moore. Moore'i sõnul toonitanud Ryan abielu vältel korduvalt, et Mandy pole mingi õige muusik, kuna ei oska ühtki pilli mängida. Veel rääkis Mandy, et Ryan keeldus plaadistamast muusikat, mille nad olid ühiselt kirjutanud.

Ka Adamsi endine kihlatu, modell Megan Butterworth süüdistab artisti seksuaalses manipuleerimises, võimutsemises ja sõimus. Vihahoos olnud Adamsil kombeks asju puruks peksta ja Meganit ähvardada, kuid kätt ta oma pruudile külge ei pannud. Kui Megan Ryani mullu maha jättis, pommitas mees teda sõnumite ja telefonikõnedega ning avaldas Instagramis naise fotosid allkirjaga: „Kähku jaole, kuni toit on veel kuum: Megan ON VALLALINE!”