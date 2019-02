Karl-Erik Taukar Ivar Musta kriitika kohta: staažikamad tegijad võiksid oma väljaütlemistes tasakaalukamad olla 

Lugu ise on pärit Taukari esimeselt plaadilt, mis ilmus 2014. aastal. „Ma ei ole sellest väga avalikult rääkinud, aga tegelikult saatsime sellelt plaadilt võistlusele ka loo „Vastupandamatu“, aga see ei kvalifitseerunud „Eesti laulu“ poolfinaali.“

„Žürii töötab ka keerulisi radu mõnikord ja tol hetkel järelikult oli ta selline, mis ei mahtunud 20 sekka,“ sõnas laulja. Sellel aastal oli Taukar ka ise eelvooru žüriis, kuid laulja sõnul sai tema soosikuid poolfinaalidesse vähe. „Ega ma sellist vihikut ka ei pidanud ja pärast ei võrrelnud, aga pigem olid seal sellised minu enda isiklikud lemmikud. Lähtusin pigem sellest, mis mulle meeldis ja sekka üritasin mõelda, mis suurel eurolaval võiks midagi korda saata.“ Taukar tunnistas, et lõpliku valiku ja isikliku lemmikute vahel oli suur erinevus.

Taukar kommenteeris ka helilooja Ivar Musta hiljutist kriitikat selle kohta, et „Eesti laulu“ lood sobivad rohkem Türile ja Tartusse, aga mitte eurolavale. Taukar leiab, et kes teine võiks paremini hinnata, kui mitte mees, kelle lugu on ainsana eurovõistluse kinni pannud. Küll aga leiab ta, et staažikamad tegijad võiksid oma väljaütlemistes natuke tasakaalukamad olla. „Noorematel lauljatel oleks kasvõi lavale minnes normaalsem, kui Eurovisioni võidulaulu autor ei ole nädal aega enne sena sinu aadressil purustavat kriitikat saatnud. Samas on Ivar Must tuntud ka oma konkreetsete väljaütlemiste poolest. Otseselt talle ette ei heida, et ta aus oli, aga eks ka tema võidulaulust on mõnda aega mööda läinud ja tavaliselt öeldakse, et laulja või laulukirjutaja taset näitab tema viimane kontsert või viimane laul, mida ta tegi.“

Ivo Linna jällegi kommenteeris, et tänavune „Eesti laulu“ võistluslaul „Coming Home“ sarnaneb bossaklassikule „Girl From Ipanema“ ja Kerli Kivilaane laulu „Cold Love“ on võrreldud Hiina poplooga. Taukar kommenteerib, et „Eesti laulu“ lood on alati olnud luubi all. „Inimesed otsivad neid sarnasusi ja plagiaaditeemad on olnud õhus juba 2002. aastast looga „Runaway“ kuni Ott Leplandi looni „Kuula““ Taukar leiab, et sõna „plagiaat“ lastakse üle huulte liiga kergelt. „Tegelikult on plagiaat see, kui kõik fraasid lõppevad sarnaselt.“

Taukar rääkis, et plagiaadi teema on elukaaslase Kerli Kivilaane tuju ikka natuke mõjutanud. „Aga väga raske on ennast süüdistada selles, et Hiinas on sama meloodia. Tänaseks on teema maha rahunenud.“

Taukar peab kõige olulisemaks eurolaval ellujäämiseks seda, et see on osa loomulikust karismast ja kogemusest. „Kui ma oleks pidanud viis aastat tagasi soolokontserti tegema minema, oleks vaip alt ära võetud.“

„Külma vette hüppamine ja otse-eeter on väga hea kool,“ leiab muusik. „Tegelikult on kõigil väga hästi ja keegi verest välja ei löö.“