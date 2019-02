Soome kõmuleht paljastas uut infot Matti Nykäneni matuste kohta 

Isa, kelle järgi sai Matti teiseks eesnimeks Ensio, puhkab kalmistul 2016. aasta suvest. 85aastase vanahärra viis hauda pikk haigus. Nykäneni ema Vieno on 90aastane. Talle on leinas toeks kolm tütart ja Matti lesk Pia.

Kuus korda abielus olnud Nykäneni viimane abikaasa Pia, kes 3. veebruari kesköö paiku kodu majapidamisruumist oma mehe elutu keha leidis, tunnistas Seiskale, et kardab peatseid matuseid. „Matti matustest tuleb mu elu kõige hirmsam päev. Pelgan, kuidas ma kogu selle kurbuse keskel toime tulen.”

Iltalehti kirjutas eelmisel nädalal, et Soome spordikangelase matusekulud lubas katta heategevusorganisatsioon Pietarinkadun Oilers. „Pietarinkadun Oilers on 1990. aastast peale heategevusega tegelnud ning ka Matti on meie tempudes kaasa löönud,” rääkis ansambli Sleepy Sleepers jäähokimeeskonnast alguse saanud organisatsiooni esindaja Robert Nyman.