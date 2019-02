VIDEO | „PUUDUTA MIND“ 65. SAADE: astroloog Triin Tobber räägib, kuidas meie tähemärk elu jooksul muutub

Ühe tähemärgi tsükkel kestab 30 aastat ning siis on inimesel aeg hakata õppima järgmise märgi eluülesandeid.



Triin Tobber toob saates rea näiteid, kuidas tähemärgi muutus on tuntud avaliku elu tegelaste elusaatust muutnud.



„Näiteks on hästi paljud Sõnnid, kelle Päike jõudis Kaksikutesse, hakanud tegelema ajakirjanduse või mis tahes muu infovahetuse teemaga,“ räägib ta. „Paneb imestama, kuidas konservatiivne ja tagasihoidlik Sõnn tuleb ja hakkab rahva ees esinema. Hitler on üks selline. Tema sündis 20. aprillil, Sõnni tähemärgi esimesel päeval ja ta oli täpselt kolmekümneaastane, kui tema Päike jõudis Kaksikutesse. Kuni sinnamaani tegeles Hitler kunstiga. Aga nii kui tal tekkis Kaksiku aspekt, läks ta poliitikasse ja hakkas rahvamasside ees esinema.“



Triin õpetab ka, kuidas enda praegust tähemärki välja arvutada.