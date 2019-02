Rudimental esitleb märtsis Tallinnas uut albumit 

Rudimental on mitmete auhindade ja nominatsioonidega pärjatud elektroonilise muusika artist Londonist, Suurbritanniast. Neljaliikmeline kollektiiv, kuhu kuuluvad Amir Amor ning lapsepõlvesõbrad Piers Aggett, Kesi Dryden ja Leon "DJ Locksmith" Rolle sai alguse 2010. aastal. Nende läbimurre saabus kaks aastat hiljem, mil nägi ilmavalgust Rudimentali singel „Feel The Love“ nende debüütalbumilt, millele andis oma hääle John Newman. Lugu viis kollektiivi kiirelt nii Suurbritannias kui kogu maailmas raadioedetabelite tippu ning nende 2013. aastal ilmunud esikalbum „Home“ on pälvinud tänaseks kolmekordse plaatina albumi staatuse.

Kaks aastat hiljem ilmunud helikandja „We the Generation“ jõudis taas edetabelite tippu ning pälvis Briti Fonogrammitootjate Liidult kuldalbumi staatuse. Rudimental, kelle loomingut on kirjeldatud kui dance-pop’i, end žanriliselt kindlatesse piiridesse ei sea. Produtsentidest ja muusikutest koosnev kollektiiv, on teinud koostööd väga paljude mitmekülgsete lauljatega, teiste seas Ed Sheerani, James Arthuri, Macklemore’i, Emeli Sandé, John Newmani ja Rita Oraga ning hoiab alati silma peal uutel talentidel, kellega koostööd teha.