Igor Gräzin avameelselt depressioonist: selle haiguse kõrval on neerukivid köömes 

Gräzin seletas, et diagnoosi sai ta 90ndatel Ameerikas ja kuigi ravi võttis aega, on ta nüüd viimased kaheksa aastat olnud absoluutselt terve inimene, kes peab lihtsalt püsivalt ravimit tarvitama. Mees jutustas, et elas enne sajandivahetust üle depressiivse ataki, kus ta kaks-kolm päeva lihtsalt magas ja lisas, et neerukivid on selle kogemuse kõrval köömes.