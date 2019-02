Eesti uudised Eestis registreeriti kanepi legaliseerimist taotlev MTÜ Eesti 420 Toimetas Johanna-Kadri Kuusk , täna, 08:04 Jaga:

Stanislav Moškov

Tartu maakohus kandis mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse mittetulundusühingu Eesti 420, mille põhikirjaliseks eesmärgiks on kanepi legaliseerimise toetamine."Meie püüd on ühiskond, kus kanepi tarvitamine meditsiinilistel, rekreatsioonilistel ja muudel eesmärkidel ei ole karistatav, ning inimestel on vaba voli otsustada oma elu ja tervisega seotud küsimusi ise, ilma riigi sekkumiseta," sõnas Eesti 420 juhatuse liige jurist Jevgeni Krištafovitš.Tema sõnul alustab Eesti 420 aktiivset teavituskampaaniat sellega, et koostab Riigikogu valimiste eel kanepikompassi, kus palub kõikidelt kandidaatidelt vastata, kas nemad toetavad Eestis kanepi legaliseerimist.Ühingu juhatusse kuuluvad samuti tudengiaktivist Igor Bronštein ja ettevõtja ning endine Eesti tippsportlane Inna Rose."Me toetame poliitikat, mis on suunatud inimeste teadlikkuse tõstmisele kanepi tarvitamisega kaasnevatest mõjudest ja muudest oma tervisega&nbs