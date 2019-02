„Mul on enesetapumõtted, mind ei ole kellelegi vaja“: lasteabitelefon päästis mullu mitu noort elu 

Kõige rohkem võtsid ühendust lapsed ise, ülejäänud olid täiskasvanud, kes küsisid nõu või andsid teada abi vajavast lapsest ja üle 6500 kõnest olid 574 kõnet ja sõnumit selliseid, mille põhjal koostasid lasteabi konsultandid abi vajava lapse teate – need juhtumid olid nii tõsised, et vajasid sekkumist ja milles päästeti nii mõnegi lapse elu.

MTÜ Lastekaitse Liidu juhi Tõnu Poompuu sõnul on sageli vägivald vaimne ja sellest ei pruugi lapsevanemad ise arugi saada. Näiteks meenutab Poompuu ühs lastekaitse liiduni jõudnud juhtumit, kus ema keelas oma lapsel aborti teha ja kuidas tüdruk vihkas oma last nii raseduse ajal kui ka pärast rasedust, samas ema otsustas imiku veel oma peresse lapsendada.

Lasteabitelefoni juht Mari-Liis Mänd nendib, et lapsed ei taha sageli oma vanemaid kurvastada ega muretsema panna ja kannatavad vaikides nii kaua, kui suudavad, mistõttu peaksid vanemad tabama märke, mis näitavad, et midagi on halvasti.