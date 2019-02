ETTEVAATUST: libafirma müüb tuhandete metsaomanike isiklikke andmeid 

Vene netiteenuste platvormis registreeritud aadressilt metsatabelid@yandex.com saadetud kirjades, mille väidetav saatja on ettevõte nimega Metsa Tabelid OY, on lisaks metsaomanike isiklikele andmetele ka katastritunnused ja metsamaa suurus.

Andmekaitse inspektsioon jääb metsaomanike andmetabelite säärase müügi, kus kaubaks pakutakse ka isikukoode ja telefoninumbreid, seaduslikkust kommenteerides napisõnaliseks. Kuna on teadmata, kes neid andmeid müüb ja kuidas need on hangitud, on inspektsiooni avalike suhete nõuniku Signe Heibergi sõnul teadmata ka, kas tabeli koostajal võis andmete kogumiseks olla õiguslik alus.