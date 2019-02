Häbi-häbi: Vakrale esitatud plagiaadisüüdistust peavad tõsiseks nii teadlased kui ka ülikoolid 

„Spordimehena ta teab, mida tähendab tehniline viga ja pingile minek. See, mis sealt paistab, on ikka väga kole,“ rääkis Elurikkuse Erakonna liige Kangur, kes on Vakra tuttav. Nad on koos ülikoolis õppinud ja koostööd teinud. Inimlikult on Kanguril Vakrast kahju. Eesti Ekspress kirjutas eile, et Rainer Vakra diplomitöö on plagiaat, koopia ühest raportist.