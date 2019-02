MAARAHVAS VIHANE: ajalehed saab kätte õhtul või halvemal juhul ka järgmisel päeval! 

Õhtulehega on viimastel nädalatel ühendust võtnud lehelugejad üle Eesti, kes kurdavad, et kojukande liiga hilise aja tõttu kaalutakse paberajakirjandusest loobumist. Mures lugejad leiavad, et viimane piisk karikasse oleks laupäevase lehe saamine esmaspäeval.