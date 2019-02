VIDEO JA FOTOD | Viljandimaal juhtus raske liiklusõnnetus, seitse inimest viidi haiglasse kontrolli

Õhtul kella 19.20 ajal laekus häirekeskusele teade liiklusõnnetusest Imavere-Viljandi-Karksi-Nuia maantee 34. kilomeetril, kus esialgsetel andmetel Võhma poolt liikunud sõiduauto Kia põrkas kokku Viljandi poolt tulnud sõidukiga Peugeot. Mis põhjusel kokkupõrge toimus on selgitamisel.

Sündmuskohal oli tee puhastatud, kuid kuna temperatuur on nullilähedane, siis võis esineda libedust.

Sõidukijuhtide kainus selgitatakse ekspertiisis. Kõik muud õnnetuse asjaolud on selgitamisel.

Praeguseks on liiklus sündmuskohal osaliselt avatud, kuid politseinikud on siiski kohapeal, et liiklejaid abistada.