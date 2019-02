Kuidas algas telefoniühendus Ameerika mandriga 

Raadioleht selgitas päev hiljem, et ühendus loodi raadio teel üle ookeani Berliiniga ja sealt traadi teel Tallinnaga (kokku 12 000 kilomeetrit). Kõik jaamad ja seadeldised selliste kaugekõnede tarvis ehitas Telefunken. Saksamaal kasutati kõnede edasiandmiseks Naueni jaama lühilainel 14,83 meetrit, Argentinas Monte Grande jaama Buenos Airesest 25 kilomeetri kaugusel. Selle lainepikkus oli 15,02 meetrit. „Kõne Tallinna ja Ameerika vahel omab suure tähtsuse. See tähendab, et Eesti on ühendatud üleilmlise telefonivõrguga ja meie saame rääkida kogu ilmaga,“ nendib Raadioleht.