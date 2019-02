Eesti uudised Narva linnapea: tänu meie volikogule on järgmine kultuuripealinn Tartu Asso Ladva , täna, 20:25 Jaga:

Narva linn Teet Malsroos

„Ükskõik, kuidas me ei tõmbleks, see rong on nüüd läinud. Palju õnne, Tartu on järgmine kultuuripealinn,“ teatab Narva linnapea Tarmo Tammiste. Sellega, kuidas ta kodulinna volikogu Euroopa 2024. aasta kultuuripealinnaks kandideerimisega ümber käib, pole ta üldse rahul.