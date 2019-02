VENEZUELA KRIIS: paranoiline Maduro ei luba oma rahvale toitu ja ravimeid tuua 

Intervjuus BBCga jääb Maduro enesele kindlaks, et mingit humanitaarabi ta Venezuelasse sisse ei luba. Ta usub, et selle varjus toovad Ameerika Ühendriigid sisse sõjatehnika ja sõdurid, abipakkumise taga on tema arvates soov sekkuda tema riigi siseasjadesse. USA president Donald Trumpi valitsust nimetab ta äärmuslaste gängiks.

Maduro on järjest süveneva rahvusvahelise surve all, kus teda ei tunnusta presidendina enam ei USA ega mitmed teisedki lääneriigid. Noor opositsionäär Juan Guaidó kuulutas end Venezuela ajutiseks riigipeaks ja rahvaski näib noorema mehe poolel olevat. Üks väheseid liitlasi on veel Putini Venemaa, kel naftarikka riigiga, kes kasutab Venemaalt ostetud sõjav varustust, omad huvid. „Venemaa president Vladimir Putin aitab meid alati ja igal moel ja meie võtame selle abi tänuga vastu,“ rääkis Maduro jaanuari lõpus antud intervjuus RIA Novostiga.

Teisipäeval kutsus rivaal Guaidó Venezuela rahvast üles taas käpardliku valitsuse vastu meelt avaldama (mida kümned tuhanded ka tegid). Guaidó lubas rahvale ka, et humanitaarabi jõuab Maduro vastuseisust hoolimata veebruari lõpuks Venezuelasse. Samal ajal ajab Maduro ajakirjanikele juttu, et tegemist on rahvusvahelise poliitilise sõjaga, kus „Ku Klux Klani juhitud Ühendriikide valitsus Venezuelat vallutada tahab.“