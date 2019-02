Lavastaja Vahur Keller: „Mõtlesin, et kui ma nüüd päris oma teatrit ei tee, kahetsen elu lõpuni ja joon ennast võib-olla põhja!” 

Toona, kui haavade lakkumine ja põdemine olid täies hoos, luges Vahur kriminaalromaane ja tegi lavastusi mujal. Nii krimkad kui teater teevad haigetsaanule tavaliselt head. Ning üllatus-üllatus, otsustas minna ettevõtluskooli. „Käisin sügisel Mainoris intensiivkursusel ja see oli ülikihvt,” särab Vahur. „See oli elumuutev otsus: hoopis teistmoodi mõtlemine ja teistmoodi lähenemine! Avastasin enda jaoks raamatupidamise ja finantsjuhtimise! See oli lihtsalt suurepärane – ma armusin raamatupidamisse! See, mismoodi jooksevad kontod kokku bilansiks, on poeetiline!”