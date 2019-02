Vargad viisid minema sajanditevanused puud, omanik anub, et puid ei hävitataks 

Aedniku abikaasa Iimura Fuyumi kirjeldab CNNile, et puuvargad tegutsesid oskuslikult ja teadsid, mida nad teevad. Kokku viisid kurjategijad ööpimeduses minema seitse puud. Röövitute seas oli ka 400aastane hinnaline shimpaku kadakas, bonsai-maailma tõeline superstaar, keda Iimurad lootsid veebruari lõpus toimuval bonsaide võistlusel esitleda. Shimpaku pole mitte ainult kena vaadata, vaid oma ea ja tema säilitamisse panustatud aja ja ressursside tõttu ka rahalises mõttes kallis.

Kuid teisedki kääbuspuukesed pole odavate killast. Vargad teadsid täpselt, millised kolmest tuhandest puust Iimurate iluaias on kõige hinnalisemad. Kokku on aiast näpatud minipuude väärtuseks 104 480 eurot. Iidne shimpaku üksi on väärt juba 79 600 eurot.

Et vargad teadsid arvestada puude väärtust, loodab pere, et ehk oskavad nad puude eest ka hoolitseda. Seiji suisa anub seda. Ta tegi Facebookis postituse, kus kirjutab: „Ma palun seda, kes iganes bonsaid varastas, palun veenduge, et neid kastetaks. See shimpaku on elanud 400 aastat. Ta vajab hoolitsust ja üle nädala ta veeta vastu ei pea. Need puud võivad igavesti elada – isegi kui meid enam pole. Kui nende eest ainult korralikult hoolt kanda.“ Ilma professionaalse ja hoolitseva käeta tillukesed ilupuud surevad.

Iimurad usuvad, et küllap lähevad nende puud müüki Euroopa mustal turul. Bonsaide vargused ei ole senikuulmatud ja kõige sagedamini jõuavadki röövitud puud just Euroopasse. Mõni iluaednik on teinekord avastanud oma puu pildid uue omaniku sotsiaalmeedia kontol, ent „omanikku vahetanud“ puud on väga raske tagasi saada. See õnnestub vähestel.

Ehkki mõned bonsaid saab kasvama panna ka seemnest, on tõeline kunst (nagu seda tehti 400 aastat vana puukesega) kaevata välja ja istutada ümber juba kasvav puu ning kasutades spetsiaalset tehnikat saab aastate, aastakümnete ja isegi aastasadade jooksul temast välja aretada täiusliku bonsai.