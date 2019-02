Kalle Käsperi vastus Erik Tohvrile | Vääriksite oma viljakuse eest kulka toetust! 

Tänan Teid ka nende jõupingutuste osas, mida olete teinud „Buridanide“ loetavuse väljaselgitamiseks. Ainus, millega ma ei saa nõustuda, on Teie hinnang sellele näitajale. Kuus laenutust – see on ju tipp-topp tulemus nii pika, tõsise, ning, mis siin salata, käibivaid ajaloodogmasid ning poliitilisi hoiakuid trotsiva teose kohta! Olen siiralt õnnelik. Seni arvasin, et epopöad loetakse ainult Austraalias, Venemaal ja Hundisilma talus. Vaatame, mida toovad järgmised sajandid. Teile – edu edasiseks!