René Vilbre: tänavused „Eesti laulu“ vaheklipid tulevad Kosmosemuttide-teemalised 

„See, et sel aastal teeme multikaid, oli algusest peale selge. Mida ja kellega teeme, oli segasem. Käisin kõik Eesti kuulsamad koomiksid läbi, vaatasin, milline on enim inspireerivaim, sain mitme tegijaga kokku ja kui lõpuks Kosmosemuttide isa Alar Pikkoraineniga koosoleku lõpetasin, sain aru, et sel aastal teen koostööd selle mehega,“ kirjeldab René Vilbre idee vormumist.