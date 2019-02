Ansambli La La Ladies lauljatar Kethi läks kallimast lahku

Juba mõnda aega liigub Kethi üritustel üksi ja see on pannud inimesi küsima, kas midagi on juhtunud. Pikemalt Kethi lahkumineku teemal peatuda ei soovi.

Kethi ja Toomas said kokku 2016. aasta lõpupoole. „Üks meie sõber ütles, et me sobiksime kokku. Noormees helistas mulle, et on Tallinnas ja me võiksime kokku saada. Kohtusimegi ja tundsin kohe, et ta on minu inimene,“ on Kethi mehe kohta öelnud.