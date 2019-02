TREILER | Animaklassika „Aladdin“ uusversioon näitab esmakordselt sinist Will Smithi

Tuntuim Hollywoodi sihverplaat, kes filmis üles astub, on Will Smith, kes kehastab Aladdini soove täitvat džinni. Paljud fännid on aga täheldanud, et tema esmaesitlus on üpriski rõlge. Nimelt on üritatud matkida klassikalist sinist väljanägemist (piltide järgi on teada, et hiljem kasutab mees oma tavapärast välimust), mis tänu arvutigraafika kasutamisele, on kaheldava väärtusega.