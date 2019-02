TULEB IGAL JUHUL: Tallinna–Helsingi tunneli rajamist ei mõjuta Rail Baltic ega eurotoetuse saamine

Soome visionäär Peter Vesterbacka on üks tunneliprojekti suurimaid eestvedajaid, kelle sõnul ei ole tunneli kõige suurem hüve mitte transpordi pakkumine vaid hoopis see, et side kahe linna vahel promoks paremini seda, kuidas Eestis ja Soomes on hea elada, ärisid alustada ja haridust omandada. Väga suurt rõhku pani Vesterbacka ka sidemele Jaapani, India ja Hiinaga, millest viimane on tunneliprojekti kohta kõige rohkem huvi tundnud.

„Väga paljud Aasia ettevõtted hakkavad aru saama, et on kasulik ka Euroopasse laieneda ja selle jaoks on neil vaja tütarettevõttele siia peakorterit. Vahest nad tunnevad, et see võiks asuda Helsingis või Tallinnas,“ seletas ta.

Tunneli rajamise kõrval on plaanis luua kuni viie ruutkilomeetri suurune tehissaar, kuhu luua näiteks 10 000 hotellituba. Tunneli kaudu oleks saar nii Tallinna kui ka Helsingi lennujaamadest 10 minuti kaugusel.

Paljud on kritiseerinud ka plaani tunnel 2024. aastaks valmis saada. Vesterbacka kinnitas, et see ei ole mingi probleem.

„Me saame selle tunneli nii kiiresti valmis, sest me teeme mitme valdkonna töid korraga. Mulle on loendamatuid kordi öeldud, et see on võimatu ülesanne,“ seletas visionäär naeratades.

Vesterbacka teatas, et nad on projekti rahastamisega algsest graafikust ees. Esimesed 100 miljont eurot tuli Dubai ettevõttelt ARJ Holding Ltd, mille esindajad on rääkinud oma tütarettevõtte kontori Tallinnasse toomisest.

Konverentsil tuli esimest korda juttu ka Tallinna jaama rajamisest, mida peaks Vesterbacka sõnul hakkama esimesel võimalusel ehitama ja mis on esimene asi, mille peale nad saadud 100 miljonit kulutama hakkavad.