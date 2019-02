Ungaris vabastatakse tulumaksust kõik vähemalt nelja lapse emad

Niisuguse soodustusega soovib Ungari valitsus tõsta riigis iivet. Kui praegu on laste arv ühe sünnitusealise naise kohta Ungaris 1,5, siis 2030. aastaks peaks see arv tõusma 2,1ni.

Mõeldud on ka vanavanematele. Nendel vanavanematel, kes hoolitsevad lapselaste eest, on õigus saada hooldustoetust.

Kogu Euroopas sünnib vähem lapsi ning lääs reageerib sellele sisserändega, rõhutas Orbán. „Meie, ungarlased, mõtleme teisiti. Meie ei mõtle lihtsalt juurdekasvule, vaid ungari lastele. Migratsioon on meie poolt vaadatuna kapitulatsioon,“ lisas ta. Orbáni esinemine oli ühtlasi avalöök Euroopa parlamendi valimiste kampaanias. Need valimised toimuvad mais.

Orbáni kõne ajal korraldas osa opositsioonist Budapestis meeleavalduse tema valitsuse poliitika vastu. Erinevalt aastavahetusel toimunud meelevaldustest jäi see aga väikesearvuliseks.

Ka Poolas astuti nädal tagasi samm neli või enam last üles kasvatanud emade toetamiseks. Täpsemalt kiitis parlamendi alamkoda häältega 259-20 heaks seadus, mille alusel makstakse neile alates 1. märtsis emaduspensioni. Hinnanguliselt laieneb emaduspension 90 000 naisele, kes on 60aastased, kuid tööturult eemaloleku tõttu ei kvlifitseerunud nad riiklikule miinimumpensionile. Seda pensioni saavad taotleda ka mehed, kui nende naine on surnud või perekonna maha jätnud.