Indrek Galetin tegi üle kümne aasta Eestis näituse: ma ei olnud varem selleks valmis

„Tunnen, et suudan näitust praegu rohkem nautida ja võtta nii, nagu seda võtma peab. Ma ei mõtle üle, ega arva, et peaksin kellelegi muljet avaldama või midagi enneolematut tegema. Teen lihtsalt seda, mida teen ja naudin tulemus,“ sõnab mees Fotomuuseumis avatud näituse kohta.

Galetin jõudis Eestisse möödunud nädala teisipäeval ja kohe hakati näitust ka üles panema. Avamine peeti reedel. „Tegime veel tund enne avamist ettevalmistusi. Üldine ettevalmistus – piltide valimine, raamide ja printide tellimine, raamimine ja saatmine – algas juba oktoobris,“ sõnab ta.

Kõik ettevalmistused tegi mees ära Londonis olles. „Oleksin saanud seda kõike ka Eestis teha, kuid siis oleksin pidanud kauemaks tulema, nii kaheks-kolmeks nädalaks. Minu jaoks oli väga oluline, et näen lõplikke pilt enda ees raamitud kujul, et olla kindel, et nad omavahel sobivad,“ selgitab ta. „Printimine, raamide tellimine ja kõik võtab ju aega, vahel ei ole print õige, värvid võivad olla valed. Mul oli lihtsam see kõik Londonis ära teha, pildid ära pakkida ja siia saata. Muidugi on saatmine üsna kulukas, kokku oli ikka 120 kilogrammi raame. Teiseks mõtled ikka, et kas kõik jõuab tervelt kohale.“

Indrek polnud fotomuuseumis varem käinud ja selleks, et ruumide paigutusest aimu saada, saadeti talle põrandaplaan, millest tema tegi valmis maketi. „Vähendasin kõiki ruume ja seinu nii palju, et saaksin teha muuseumist miniatuurse variandi. Siis trükkisin pildid väga väikselt välja ja sättisin need vastavalt põrandaplaanile paika. Vaatasin, mis pilt läheb millise kõrvale, mis on tema vastas, kui suured pildid on ja mis omavahel sobivad.“ Esialgsed paigutused tegi Indrek ise, kuid lõpuks lasi tal pilgu peale heita ka teistel, kel piltidega mingit kokkupuudet pole. „Mina olen nende fotodega ju emotsionaalselt seotud ja võin need panna ühtmoodi paika, kuid teine inimene vaatab, et mõni pilt äkki kordub või ei sobi.“ Paigutust tegi Galetin enda sõnul ümber umbes 15 korda.

Indrek Galetini näituse „Piiritlemata perfektsus“ avamine Teet Malsroos

Fotonäitus „Piiritlemata perfektsus“ on kogumik Indreku Londonis tehtud parimatest töödest. „Need ei ole väga kindla temaatikaga. Olen tahtnud alati näitust teha nii, et kõigil oleks midagi vaadata – neil, kes on huvitatud portreedest, neil, kes rohkem moest ja ka neil, kes on huvitatud soolisuse ja geiteemast,“ selgitab ta. Lisaks näitas ta avamisel ka videoklippe. „Mulle on Londonis saanud väga südamelähedaseks vananenud stereotüüpide lõhkumine ja ka seda temaatikat olen ma üsna palju kasutanud.“