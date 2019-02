FOTOD | Eesti kauneima kodu tiitli sai Kadrioru kortermajja loodud panipaigarohke kodu 

Kodukirja peatoimetaja Malle Pajula sõnul esindab võidukodu põhjamaist minimalistlikku stiili, mida kohtas seekord konkursil enim. „Kui veel mõned aastad tagasi eelistati pehmemaid, romantilisemaid jooni, siis nüüd on kodud valdavalt valge, musta, halli raamistusega ning 1960ndatele vihjava mööbliga. Samuti armastatakse väga heledat puitu,“ sõnas Pajula ning lisas, et võidukodus jäid silma nutikad panipaigad, kuhu kahe väikse lapsega pere saab olmeasjad peita.

Aasta kodu Kadrioru kortermajas Priit Grepp/Kodukiri

Aasta Kodu žürii liikme, K-rauta projektijuhi, Mared Noore sõnul näeb Eesti kodudes aina enam julgust olla omanäoline. Üha rohkem on fotosid, kunsti, käsitööd, aga ka head ruumilahendust ning värvide ja kontrastide mängu. „Kadriorus asuv võidukodu on ühelt poolt hubane ja teisalt moodsalt kaasaegne. Iga detail ja nurk on hoolsalt läbi mõeldud. Huvitavad lahendused on oskuslikult trepiastmete alla paigutatud peegel ja musta puidu kasutamine köögis.“