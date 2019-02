PISARAD, TERAVUSED JA KÕRBEMISOHT: algab Õhtulehe ja Toidutare valimiste-eelne kokandussaade „Poliitköök“!  

Poliitköök on veidi halvustav viide tagatubades toimuvatele otsustele. Ent köök ise on ju üdini positiivne nähe. Köögis toimuvad vestlused on tegelikult need kõige siiramad ja asisemad. Seetõttu otsustasime tuntud ning armastatud/vihatud poliitikud tuua kõrgetest kantslitest pliidi ette ja paluda neil meile midagi maitsvat valmistada. Mida – see oli iga külalise enda otsustada.