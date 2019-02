KÜBARAMOOR, SARDELL JA MUFFIN: nemad panid Grammydel riietusega puusse! 

Daily Maili üllatab, et latiinotäht Jennifer Lopez nende maitsetuimate edetabelisse sattus. 49aastane laulja ja näitleja kandis seletamatul põhjusel hiigelsuurt kübarat, mis varjas tema näo ja jättis mulje mõne vana vesterni kangelasest.

Kardashianide klanni pesamuna Kylie Jenner oli muusikapeoks välja valinud ülikentsaka pükskostüümi, mis läks üle kinnasteks. Briti kõmuleht märgib veel, et 21aastase meigiärinaise huuled on taas prullakad. Ju on Kylie neid taas süstida lasknud.