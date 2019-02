Narkoparuni jõehobud ohustavad Kolumbia ökosüsteemi 

Bioloog David Echeverri tõdeb, et ala, kus jõehobud elavad, on suurepärane piirkond, kus on piisavalt toitu ning puuduvad kiskjad. Siiski on Aafrikast pärit loomad hakanud inimestele aina lähemal elutsema. Kohalikud nimetavad neid koduloomadeks, kuid Echeverri tõdeb, et nad on äärmiselt ohtlikud ning territoriaalse iseloomuga. Aafrikas põhjustavad jõehobud metsloomadest kõige enam inimeste surmasid.