MÜSTIKA: Inglismaal avastas talumees põllult saladuslikud lumerullid 

„Mõtlesin esmalt, et küllap on lapsed selle tembuga hakkama saanud, aga siis nägin, et lumerullide juures pole jalajälgi,“ rääkisb Bayliss ajakirjanikele.

Meteoroloog selgitas BBCile, et selliste rullide tekkimiseks on vaja paljude asjaolude kokkulangemist. Nii peab põld tõusma väikese nurga all künkale ning vanale juba kõvastunud hangele peab sadama peale parajalt õhuke kord värsket lund. Samuti on vaja teatud temperatuuri ja niiskust, et lumi hakkaks tuulega liikuma ja esimene käputäis koguks enda ümber terve rulli.