Grammydel triumfeerisid naised ja räpp 

Mullustel Grammydel olid nii nominatsioonide kui ka võitjate seas domineerinud meesartistid, märgib Marketwatch.com. Kuid tänavu andsid juba avapaugu vägevad naised, nende seas Michelle Obama ja Lady Gaga, kes kirjeldasid muusika rolli oma elus. „Muusika on mul alati aidanud oma lugu edastada,“ ütles publikut lavaleilmumisega üllatanud endine USA esileedi.

Gaga toonitas, et teda oli algul heidutatud: ta olla imelik, tema välimus ja saund ei saavat publikule peale minna. „Kuid muusika ütles, et ma neid ei kuulaks!“ lausus poptäht, kes pälvis õhtu jooksul kolm Grammyt ning on nüüd üheksakordne laureaat.