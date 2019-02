Auto lõhkunud juhid nõuavad linnalt 5352 eurot kahju  

Seoses löökaukudega on esitatud kaks avaldust - mõlemad löökaukude kohta, mis asuvad riigi hallataval teelõigul, teatas Tallinna kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg Õhtulehele. Lisaks on esitatud kolm avaldust seoses kahjudega, mis tekkisid avanenud kaevuluukidest ülesõidust. Kogukahju on 5352 eurot. Seoses lumevallidega ühtegi avaldust esitatud ei ole.