Kas politsei kontrollkaalud võisid olla taatlemata? 

Kaebuse esitaja Risto kaitsja Indrek Repnau sõnul tugineti kaebuses sellele, et kaalumisel tehtud arvutuskäik on vale. „Samuti taotlesime, et politsei esitaks kohtule kaalude taatlustunnistused ja kaalude kontrollimist tõendavad dokumendid,“ selgitas ta. Politsei esitas kohtuistungil vastavad dokumendid. Risto autoga toimus liiklusõnnetus. Kuna pooled ei saanud kokkuleppele, kutsuti sündmuskohale politsei. „Politsei leidis, et õnnetuse põhjustamises on süüdi Risto, samuti tehti tema auto ja järelhaagise kaalumine,“ rääkis Repnau. Politsei karistas Ristot sõiduki veoseveo nõuete rikkumise ja õnnetuse põhjustamise eest. Hiljaaegu tegi Harju maakohus otsuse, milles kaitsja sõnul rahuldas Risto kaebuse osaliselt. Kohtuotsusega tunnistati Risto lisaks õnnetuse põhjustamisele süüdi ka autorongi juhtimise eest, mis ei vastanud lubatud massile. Harju maakohtu otsus pole veel jõustunud.