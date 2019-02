Eesti uudised ERJK palus siseministril pidada Keskerakonna riigitoetus kinni Siim Randla , täna, 06:35 Jaga:

Robin Roots

Erakondade rahastamise järelevalve komisjon on pöördunud siseministri Katri Raiki (pildil) poole ettepanekuga pidada Keskerakonna Tartu maja müügist teenitud tulu kinni partei riigieelarvelisest toetusest, kuid vastust veel ei ole. ERJK otsustas 2017. aasta suvel, et Tartu maja müügist teenitud 220 000 eurot on keelatud annetus.Tänase seisuga pole Keskerakond nõutud summat tagastanud. Erakonnaseaduse alusel saab partei riigieelarvest saadava eraldise siseministri otsusega kinni pidada annetuse summa kolmekordses, kuid mitte rohkem kui 20 protsendi toetuse ulatuses. Möödunud aasta neljandas kvartalis sai Keskerakond riigieelarvest 361 760 eurot, vahendab ERR. ERJK aseesimehe Kaarel Tarandi sõnul pole siseministrilt veel vastust tulnud. Erakonnalt riigieelarvelise toetuse osa kinnipidamine siseministri otsusel on sunnivahend, millega eesmärk on erakonna mõjutamine ettekirjutust täitma (nagu mõnel muul juhul seda on sunniraha rakendamine). See ei