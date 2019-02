ERJK palus siseministril kinni pidada Keskerakonna riigitoetuse

ERJK otsustas 2017. aasta suvel, et Tartu maja müügist teenitud 220 000 eurot on keelatud annetus.

ERJK aseesimehe Kaarel Tarandi sõnul pole siseministrilt veel vastust tulnud. Erakonnalt riigieelarvelise toetuse osa kinnipidamine siseministri otsusel on sunnivahend, millega eesmärk on erakonna mõjutamine ettekirjutust täitma (nagu mõnel muul juhul seda on sunniraha rakendamine). See ei tähenda, et riigieelarvelisest toetusest vähendatav summa kataks ettekirjutuses määratud raha.