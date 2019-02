Tallinna linn: õpilasi ei viidud vägisi kinno  

Tallinna volikogu EKRE fraktsiooni liikmed palusid teha koolides küsitluse ja edastada kokkuvõte, „milliste Tallinna koolide õpilasi sunniti vaatama propagandaüllitist „Kapist välja“ ja kas koolid küsisid õpilastele homopropaganda edastamiseks lapsevanemate luba.“ Tallinna haridusamet viis arupärimisele vastamiseks Tallinna koolide seas läbi küsitluse. „Ükski Tallinna kool ei sundinud õpilasi vaatama dokumentaalfilmi „Kapist välja“,“ teatas Vadim Belobrovtsev vastuseks. Ta lisas, et õppe-ja kasvatustegevust täiendavad tunnivälised õppetegevused ( õppekäigud, muuseumitunnid, kinokülastused jm) on vabatahtliku osalemisega ning on sõltuvalt tegevusest õpilastele tasuta või tasulised. Õpilased teevad ise valiku kas osaleda või mitte.“

Belobrovtsev märkis ERR-ile, et küsitluse läbiviimist nõudsid linnavolikogu liikmed, kuid ühtki kooli ei kohustatud vastama.