Poliitika PILK PARTEIDELE | Üliõpilaste liit: rohelised soovivad laiendada tasuta kõrgharidust. EKRE tahab kehtestada sunnismaisust Marvel Riik, Kadi Raal , 11. veebruar 2019, 14:00 Jaga:

Pilt on illustratiivne. Hendrik Osula

Eesti Üliõpilaskondade Liidu sõnul on erakondade valimisprogrammide lubaduste kõrval tähtsam see, kuivõrd tähtsustatakse kõrgharidust ja teadust. Kõige pinevam küsimus on liidu jaoks see, et tasuta kõrgharidussüsteem jätkuks.