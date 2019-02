Maailm "Putini koka" Prigožini soosik tellis Ühendriikides oma naise armukese mõrva Tõnis Erilaid , täna, 23:49 Jaga:

LUKSUSVILLA: Venemaalt pagenult maksis Leonid Teyf selle hoone ja suurejooneliste juurdeehituste eest silmi pilgutamata üle viie miljoni dollari. AP/Scanpix

Kremli trollide pealiku, „Putini kokaks“ kutsutava Jevgeni Prigožini vastu on eriprokurör Robert Mueller esitanud süüdistuse räiges sekkumises USA presidendivalimistesse. Nüüd on kohtu all ka tema soosik Leonid Teyf, kes aitas enne Ühendriikidesse pagemist Prigožinil saada miljardeid rublasid tulu toonud lepingud Venemaa kaitseministeeriumiga.