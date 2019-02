Eesti uudised VEB-fondi eelnõust jäeti välja raha jagamist kritiseerinud ekspertarvamus Henry Linnard , täna, 23:44 Jaga:

PEAB TELLITUD ARVAMUST TÜHISEKS: Riigikogu õiguskomisjoni juht Jaanus Karilaid (paremal) leiab, et õigusteadlase Lauri Mälksoo kriitiline ekspertarvamus VEB-fondi eelnõu kohta on vale ja peab seda piisavaks põhjuseks eelnõust väljajätmiseks. Martin Ahven

VEB-fondi hüvitiste väljamaksmist kritiseerinud õigusteadlase Lauri Mälksoo septembris esitatud ekspertarvamus õiguskomisjoni tellitud ekspertarvamuste hulka ei jõudnudki. Õiguskomisjoni juht Jaanus Karilaid möönab, et tegu võis olla tehnilise eksitusega, ent ei varjagi, et peab Mälksoo arvamust lihtsalt valeks. „Ka professoril on õigus eksida!“ pilkab ta.